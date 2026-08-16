DPP Perbasi Gelar Seleksi Nasional Jelang SEABA 3x3 U-17 Batam 2026

JAKARTA – DPP Perbasi menggelar seleksi nasional untuk pemain usia 17 tahun pada 15-16 Agustus 2026 di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat. Seleksi nasional tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi SEABA 3x3 U-17 Batam 2026.

Ajang tersebut akan berlangsung pada 18-20 September 2026. SEABA 3x3 U-17 Batam 2026 mempertandingkan kategori putra dan putri.

1. Seleksi

Pembentukan Timnas Basket 3x3 Putra dan Putri dipimpin oleh pelatih kepala Wahyu Widayat Jati. Dalam seleksi itu akan dipilih 12 pemain putri dan 16 pemain putra memenuhi panggilan, dari 24 nama masing-masing kategori.

“(Bermain untuk Timnas) Ini sebuah pilihan. Kami fokus kepada pemain yang hadir dan berkomitmen untuk kami seleksi,” ungkap Wahyu dalam keterangan resminya, Minggu (16/8/2026).

Seleksi diawali dengan tes fisik dan kemampuan lompat vertikal serta pengambilan waktu sprint dan beep test. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mengukur VO2 maksimum pemain.

Selanjutnya, Wahyu melakukan tes individual skill dan kemampuan shooting, baik 2 maupun 3 angka. Kemudian, seleksi dilakukan sampai dengan simulasi 2 lawan 2 dan 3 lawan 3.