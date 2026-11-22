Megawati Hangestri Raih MVP Perdana Musim Ini, Masuk Top Skor Liga Voli Korea 2026-2027!

PEMAIN voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, mendapatkan gelar pemain terbaik (MVP) perdana di Liga Voli Korea 2026-2027. Ia meraih gelar tersebut setelah tampil impresif saat sang klub, Hyundai Hillstate, menang 3-0 atas Pink Spiders (25-19, 25-17, 28-26) di Gimnasium Suwon, Korea Selatan pada Minggu (22/11/2026) siang WIB.

Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri mencetak 18 poin dan itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain Hyundai Hillstate lain. Menyusul di posisi dua ada rekan setim Megawati, Jordan Wilson, dengan 16 poin.

Megawati Hangestri tampil impresif saat Hyundai Hillstate menang 3-0 atas Pink Spiders

1. Masuk Top Skor Liga Voli Korea 2026-2027

Tambahan 18 poin membuat Megawati Hangestri masih masuk 10 besar daftar top skor Liga Voli Korea 2026-2027. Pevoli 27 tahun itu untuk sementara menempati posisi delapan dengan 91 angka.

Namun, Megawati Hangestri bukan berstatus pemain Hyundai Hillstate dengan pencetak poin terbanyak. Ia kalah dari Jordan Wilson yang menempati posisi tujuh dengan 103 angka.

Lantas, siapa top skor sementara Liga Voli Korea 2026-2027? Untuk sementara posisi top skor ditempati pemain voli asal Ukraina, Viktoriia Danchak (IBK Altos), dengan 133 angka.

2. Klasemen Sementara Liga Voli Korea 2026-2027

Kemenangan atas Pink Spiders merupakan yang kedua dicetak Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea 2026-2027. Kemenangan perdana dikemas Hyundai Hillstate atas SOOP SOOPers W dengan skor 3-1 pada Rabu, 18 November 2026.