Kisah Ardy B Wiranata Pegang Paspor Kanada Setelah Rebut Perak Olimpiade untuk Indonesia

KISAH Ardy B Wiranata, pegang paspor Kanada setelah merebut perunggu Olimpiade untuk Indonesia akan diulas Okezone. Di era 1980-an akhir hingga awal 1990-an, Ardy B Wiranata merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia di nomor tunggal putra.

Ia berada di era dengan sejumlah pebulu tangkis ternama Indonesia macam Alan Budikusuma, Eddy Kurniawan hingga Joko Suprianto. Saking jagonya, Ardy B Wiranata menyandang runner-up Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1989 ketika usianya baru 19 tahun.

Ardy B Wiranata saat menjadi andalan tunggal putra Indonesia. (Foto: PB Djarum)

Saat itu di partai puncak, Ardy B Wiranata kalah dari jagoan China, Yang Yang dengan skor 10-15, 15-2 dan 5-15. Berselang tiga tahun atau di usia 22 tahun, Ardy B Wiranata merebut medali perak Olimpiade Barcelona 1992. Di partai puncak, Ardy B Wiranata kalah 12-15 dan 13-18 dari sang senior, Alan Budikusuma.

1. Raja Indonesia Open

Meski selalu finis runner-up di ajang-ajang besar seperti Kejuaraan Dunia dan Olimpiade, Ardy B Wiranata tercatat sebagai raja Indonesia Open. Bersama Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei, ia enam kali juara Indonesia Open terbanyak, yakni enam kali.

Sebanyak enam gelar Indonesia Open didapatkan Ardy B Wiranata pada 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, dan 1997. Uniknya di partai puncak, seluruh pemain yang dikalahkan Ardy B Wiranata adalah pebulu tangkis asal Indonesia!

Berturut-turut, pemain yang dikalahkan Ardy B Wiranata adalah Eddy Kurniawan pada 1990, Joko Suprianto (1991, 1992, 1994 dan 1995) serta Marleve Mainaky (1997).