Kisah Rexy Mainaky Sengaja Kalah di Final All England Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

KISAH Rexy Mainaky sengaja kalah di final All England setelah sang ayah meninggal dunia akan diulas Okezone. Rexy Mainaky salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, tepatnya saat turun di nomor ganda putra.

Bertandem dengan Ricky Subagja, Rexy Mainaky memenangkan beberapa gelar bergengsi seperti juara dunia 1995 dan medali emas Olimpiade Atlanta 1996. Di ajang BWF World Tour, Ricky/Rexy memenangkan sejumlah turnamen bergengsi seperti Indonesia Open, All England, Malaysia Open, Japan Open hingga Denmark Open.

Ricky Subagja/Rexy Mainaky sukses besar sebagai pebulu tangkis. (Foto: Kemenpora)

1. Keluarga Besar Pebulu Tangkis

Usut punya usut, Rexy Mainaky bukan satu-satunya sosok yang memiliki karier sebagai pebulu tangkis di keluarganya. Beberapa saudara kandung Rexy Mainaky yang juga eksis di dunia tepok bulu adalah Richardy Mainaky, Marleve Mainaky, Rionny Mainaky dan Karel Mainaky.

Jantce Mainaky selaku ayah Rexy Mainaky sangat bangga ketika melihat sang anak berada di podium juara. Namun, pada Desember 1993, ayah Rex Mainaky meninggal dunia. Kondisi itu membuat Rexy Mainaky terpukul karena belum bisa menuntaskan keinginan sang ayah, yakni memenangkan trofi All England.

“Ayah dan mama saya bangga ketika anak-anaknya masuk tim nasional. Namun, ayah saya meninggal sebelum saya menang All England," kata Rexy Mainaky.