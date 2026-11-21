Hasil Latihan Bebas 2 Moto3 Portugal 2026: Veda Ega Posisi 13

Veda Ega Pratama mengakhiri sesi latihan bebas di posisi 13 (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

PORTIMAO – Hasil Latihan Bebas 2 Moto3 Portugal 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama harus puas mengakhiri sesi ini di urutan 13 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Sabtu (21/11/2026) sore WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu mencetak waktu terbaiknya 1 menit 47,951 detik. Sementara, Maximo Quiles tampil sebagai yang tercepat. Lalu, Hakim Danish ada di urutan 17.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Sesi ini penting bagi para pembalap untuk mencari setelan terbaik jelang kualifikasi. Apalagi, sejumlah rider harus memulai dari babak pertama (Q1) setelah finis di luar 14 besar.

Di kesempatan pertama, Veda Ega mampu membukukan 1 menit 48,312 detik. Ia tertinggal 0,676 detik dari Joel Kelso yang bertengger di puncak dengan 1 menit 47,636 detik.

Tapi, David Almansa langsung menggusur waktu terbaik itu dengan 1 menit 47,031 detik. Sementara, Veda Ega mampu menajamkan waktunya menjadi 1 menit 47,951 detik.