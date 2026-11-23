Veda Ega Pertama Gagal Finis di Moto3 Portugal 2026, Bos Honda Soroti Kondisi Sirkuit Algarve

MANAJER Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, menyoroti kecelakaan yang dialami Veda Ega Pratama pada Moto3 Portugal 2026. Ia menyebut kondisi lintasan Sirkuit Algarve yang masih sedikit basah menjadi tantangan besar bagi Veda Ega Pratama dan Zen Mitani.

Balapan yang berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal pada Minggu 22 November 2026 berakhir kurang memuaskan bagi Honda Team Asia. Veda Ega Pratama gagal finis setelah terjatuh di tikungan 15 pada lap kedua, sedangkan Zen Mitani menyelesaikan lomba di posisi ke-20.

Sirkuit Algarve arena Moto3 Portugal 2026. (Foto: Grand Prix 247)

Zen Mitani finis dengan selisih 38,197 detik dari pemenang balapan, Maximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), yang mencatatkan waktu 22 menit 22,187 detik. Hiroshi Aoyama menilai kondisi lintasan yang masih basah membuat para pembalap harus lebih berhati-hati sejak awal lomba.

"Balapan ini cukup berat bagi kedua pembalap dalam kondisi lintasan yang beragam. Sekitar 60% lintasan masih basah, tetapi semua pembalap memutuskan menggunakan ban slick, begitu pula kami. Sangat penting untuk memahami kondisi dan berhati-hati pada awal lomba," kata Hiroshi Aoyama, Okezone mengutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (23/11/2026).

1. Veda Sudah Diingatkan Hiroshi Aoyama

Kecelakaan yang dialami Veda menjadi perhatian khusus Aoyama karena pembalap muda tersebut memiliki peluang untuk meraih poin. Ia mengaku telah mengingatkan Veda agar menjaga posisi dan tetap berada dalam rombongan pada awal balapan.

Veda yang memulai balapan dari posisi ke-16 sebenarnya mampu melakukan start dengan baik. Pembalap berusia 17 tahun itu langsung melesat ke posisi kedelapan sebelum akhirnya terjatuh pada lap pertama di tikungan 15.

"Sayangnya, Veda terjatuh pada lap pertama. Saya memprediksi putaran pembuka akan sulit dan sudah memintanya untuk berhati-hati serta berusaha tetap bersama grup. Namun, sebagai pembalap muda, mengendalikan diri dalam kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang masih harus dia pelajari," jelas Aoyama.

"Sangat disayangkan karena dia memiliki potensi untuk meraih poin," tambahnya.