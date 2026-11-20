Profil Boy Arnez, Atlet Voli Putra Pertama Indonesia yang Main di Liga Korea

Simak profil Boy Arnez yang merupakan atlet voli putra pertama Indonesia di Liga Korea (Foto: Instagram/@boy_nez)

PROFIL Boy Arnez menarik untuk diulas. Sebab, ia resmi jadi atlet voli putra pertama Indonesia yang main di Liga Korea Selatan!

Nama Boy Arnez Arabi mencuri perhatian setelah diumumkan resmi bergabung dengan KB Insurance Stars Volleyball Club. Ia terdaftar sebagai outside hitter dengan status kuota pemain asing Asia.

Boy Arnez mengikuti jejak Megawati Hangestri sebagai pevoli Indonesia pertama di Liga Korea Selatan. Keduanya diharapkan bisa mengharumkan Tanah Air di Negeri Ginseng.

1. Profil Boy Arnez

Lantas seperti apa profil Boy Arnez? Sang pevoli diketahui lahir di Rantau Prapat, Sumatra Utara, 22 Oktober 2003. Ia memiliki lompatan spike mencapai 355cm dan block 335cm berkat postur 188 cm.

Seperti atlet pada umumnya, Boy Arnez sudah mengenal olahraga voli sejak kecil. Ketertarikan itu cukup mengejutkan karena tidak ada dalam keluarganya yang berlatar belakang sebagai pemain voli.

Tapi, dasar berbakat, Boy Arnez melesat dengan cepat. Ia tampil memukau dalam beberapa ajang regional di Sumatra Utara hingga dilirik ke tim Pra PON 2020.