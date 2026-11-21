Media Korea Sebut Boy Arnez sebagai Megawati Hangestri Versi Laki-Laki!

Media Korea menyebut Boy Arnez sebagai Megawati Hangestri versi laki-laki (Foto: Instagram/@boy_nez)

MEDIA Korea Selatan, Starnewskorea, menyoroti bergabungnya Boy Arnez Arabi ke KB Insurance Stars. Mereka bahkan menyebut pemain asal Sumatra Utara itu seperti Megawati Hangestri versi laki-laki!

Seperti diketahui, Boy Arnez resmi direkrut kontestan Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 itu. Tapi, pemain berusia 23 tahun itu baru akan mengisi kuota pemain asing Asia.

1. Ikuti Jejak Megawati Hangestri

Boy Arnez resmi mencatat sejarah. Ia akan jadi pemain voli putra pertama dari Indonesia yang bermain di Liga Korea Selatan sekaligus mengikuti jejak Megawati Hangestri Pertiwi.

Kabar kedatangan Boy Arnez itu bikin Starnewskorea heboh. Mereka langsung menyamakannya dengan Megawati Hangestri saat bergabung ke Daejeong JungKwanJang Red Sparks pada 2003.

"'Versi Pria' dari Megawati telah tiba! KB merekrut 'Boy'- pemain Indonesia pertama di Divisi Putra V-League- seorang MVP AVC Cup," tulis Starnewskorea, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Sementara itu, pihak klub antusias dengan bergabungnya Boy Arnez. Mereka mendoakan agar pemain anyarnya itu bisa mencapai kesuksesan di Liga Voli Korea seperti Megawati saat membela Red Sparks.