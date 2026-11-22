Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs Pink Spiders Siang Ini: Megawati Hangestri Dkk Raih Kemenangan Kedua?

Simak jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Pink Spiders di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)

SUWON – Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Pink Spiders di matchday enam Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan kembali meraih kemenangan?

Laga Hyundai Hillstate vs Pink Spiders itu akan berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan. Pertandingan dijadwalkan pada Minggu (22/11/2026) pukul 12.00 WIB.

1. Kepercayaan Diri Tinggi

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate (Foto: KOVO)

Hyundai Hillstate memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, pasukan Kang Sung-hyung berhasil pecah telur dengan mengalahkan SOOP 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16) di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Rabu 18 November 2026 sore WIB.

Itu adalah kemenangan pertama Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Tidak heran bila mereka akan menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri.

Khusus bagi Megawati Hangestri, pertandingan ini menjadi kesempatan lain untuk menggila. Pevoli asal Jember tersebut total sudah mengemas 73 poin dari lima laga.

Catatannya memang masih jauh dari saat membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Tapi, perlahan-lahan, Megawati mampu membuktikan kemampuannya belum menurun sama sekali.