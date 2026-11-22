Profil Ai Ogura, Pembalap MotoGP Asal Jepang yang Dijuluki Iceman

PROFIL Ai Ogura menarik untuk diulas. Sebab, pembalap MotoGP asal Jepang ini dijuluki Iceman.

Pada 2026, pembalap SuperFile Trackhouse MotoGP Team tersebut mencetak sejarah lewat kemenangan pertamanya di Assen. Itu mengakhiri penantian 22 tahun bagi pembalap Jepang di MotoGP. Lantas, bagaimana profil dan perjalanan karier pembalap yang dijuluki Iceman ini?

1. Profil dan Perjalanan Karier Ai Ogura

Ai Ogura lahir di Kiyose, Tokyo, pada 26 Januari 2001. Kariernya bermula di Idemitsu Asia Talent Cup pada 2015 dengan finis ketujuh di klasemen akhir.

Setahun kemudian, Ogura melesat menjadi runner-up berkat tiga kemenangan. Pada tahun yang sama, ia juga mencoba Red Bull MotoGP Rookies Cup dan langsung naik podium di Assen, Belanda.

Kemudian, kemajuannya berlanjut pada 2017. Ogura meraih kemenangan pertama di FIM CEV Moto3 Junior World Championship lewat balapan di Jerez. Meski sejumlah kegagalan finis menghambatnya, ia tetap menembus lima besar klasemen akhir.

Panggung berikutnya adalah Kejuaraan Dunia Moto3. Ogura debut sebagai wildcard pada 2018 dan langsung mencetak poin pertama lewat finis ke-15 di Jerez, Spanyol.

Setahun kemudian, Ogura membalap penuh waktu bersama Honda Team Asia. Ia tampil konsisten, naik podium di Aragon (Spanyol), dan menutup musim di peringkat ke-10.

Pada 2020, Ogura mengumpulkan tujuh podium dan menjadi penantang gelar. Namun, ia harus mengakui keunggulan Albert Arenas dan Tony Arbolino.

2. Moto2 dan MotoGP

Honda Team Asia lalu mempromosikannya ke Moto2 pada 2021. Setelah beberapa kali mencoba, Ogura akhirnya naik podium di GP Austria dan finis kedelapan di klasemen akhir.

Musim 2022 menjadi yang paling menegangkan. Ogura memenangi tiga balapan dan memimpin klasemen saat dua seri tersisa.

Namun, kegagalan finis di Sepang dan Valencia membuat gelar jatuh ke Augusto Fernandez. Penampilannya turun pada 2023 dan ia hanya finis di peringkat kesembilan dengan tiga podium.

Ogura bangkit bersama MT Helmets-MSi pada 2024. Delapan podium dan tiga kemenangan mengantarnya meraih titel dunia Moto2 pertama. Ia juga menjadi pembalap Jepang pertama yang menjuarai kejuaraan dunia sejak Hiroshi Aoyama di kelas 250cc pada 2009.