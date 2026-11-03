Sabet 2 Podium di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Lampaui Musim Debut Ai Ogura!

Veda Ega Pratama berhasil menjalani musim debut yang impresif di Moto3 2026 (Foto: Honda Racing)

VEDA Ega Pratama berhasil menjalani musim debut yang impresif di Moto3 2026. Bahkan, ia sukses melewati catatan Ai Ogura serta Khairul Idam Phawi!

Penampilan Veda Ega mencuri perhatian sepanjang Moto3 2026. Terbaru, pembalap asal Gunungkidul itu sukses naik podium dengan finis kedua di Moto3 Malaysia 2026, Minggu 1 November.

1. Sejarah

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Malaysia 2026 (Foto: Honda Racing)

Itu adalah podium kedua buat Veda Ega di kelas Moto3. Yang pertama diraihnya pada Moto3 Brasil 2026 atau seri kedua musim ini pada April silam, setelah finis di posisi tiga.

Saat itu, Veda Ega mengukir sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang sukses naik podium di ajang balap grand prix. Ia melampaui catatan sejumlah seniornya termasuk Mario Suryo Aji.

Sejarah kembali diukir pada Moto3 Australia 2026. Veda Ega berhasil meraih pole position pertamanya. Sayang, balapan urung digelar sehingga menimbulkan kekecewaan di hati sang pembalap.

Veda Ega lalu melampiaskan kekesalan itu pada balapan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor. Memulai dari posisi delapan, ia berhasil finis sebagai runner up di belakang Maximo Quiles.

Keberhasilan itu memastikan Veda Ega mencatat dua podium dalam 19 seri di Moto3 2026. Untuk sementara, ia duduk di posisi tujuh klasemen Moto3 2026 dengan torehan 131 angka.