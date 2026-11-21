Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2026: Alex Marquez Asapi Marc Marquez!

PORTIMAO – Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2026 sudah diketahui. Alex Marquez jadi pembalap tercepat dengan 1 menit 50,519 detik di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Sabtu (21/11/2026) sore WIB.

Pembalap tim Gresini Racing itu mengungguli Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sementara, duo Aprilia Racing melempem karena kondisi sirkuit yang sulit.

Jalannya Sesi Latihan

Sesi ini berlangsung dalam mixed conditions setelah sempat diguyur hujan selepas Moto3. Walau begitu, Marquez dan Marco Bezzecchi langsung bertukar posisi untuk urutan teratas.

Awalnya, Marquez membukukan 1 menit 52,124 detik. Tapi, Bezzecchi merespons dengan 1 menit 51,942 detik. Sementara, Jorge Martin tepat berada di belakang keduanya.

Tapi, Marquez panas. Calon kuat juara dunia MotoGP 2026 itu naik ke puncak lagi dengan catatan 1 menit 51,713 detik. Sementara, Acosta menggeser Martin untuk urutan tiga.

Marquez menunjukkan jati dirinya sebagai jagoan di kondisi sulit semacam ini. Ia menajamkan catatan waktunya menjadi 1 menit 50,730 detik!