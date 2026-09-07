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Selain Marc Marquez, Ai Ogura Layak Jadi Calon Juara Dunia MotoGP 2026 karena Hal Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |01:02 WIB
Selain Marc Marquez, Ai Ogura Layak Jadi Calon Juara Dunia MotoGP 2026 karena Hal Ini
Ai Ogura layak jadi kandidat juara dunia MotoGP 2026 karena punya keuntungan tersendiri (Foto: Instagram/@aiogura79)
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CAL Crutchlow menyebut nama Ai Ogura sebagai kandidat juara dunia MotoGP 2026 setelah Marc Marquez. Mantan pembalap tim LCR Honda itu ternyata punya alasan tersendiri.

Ogura sempat mencuat di papan atas klasemen MotoGP 2026 terutama setelah memenangi GP Belanda serta naik podium di seri Jerman. Ketika itu, ia bahkan bertengger di urutan dua.

1. Kuda Hitam

Ai Ogura di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Karena itu, nama Ogura digadang-gadang sebagai kuda hitam untuk perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Bahasa tubuh Marquez di podium GP Jerman pun seakan mengisyaratkan hal tersebut.

Crutchlow pun sepertinya sepakat menyebut Ogura sebagai calon juara dunia musim ini. Pria berkebangsaan Inggris itu punya alasan tersendiri menjagokannya.

“Setelah Marc, Ogura adalah favorit saya (untuk jadi juara dunia). Tinggi badannya (jadi keuntungan)," kata Crutchlow, dinukil dari Motosan, Senin (7/9/2026).

"Dia tidak cepat menghabiskan ban dan lebih tenang di fase akhir balapan,” sambung lelaki berkebangsaan Inggris tersebut. 

 

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