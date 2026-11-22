Klasemen MotoGP 2026 Usai Sprint Race seri Portugal: Pesta Juara Dunia Marc Marquez Tertunda karena Jatuh!

Simak klasemen MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Portugal di mana Marc Marquez gagal menyegel gelar juara dunia! (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

PORTIMAO – Klasemen MotoGP 2026 usai Sprint Race seri Portugal sudah diketahui. Yang pasti, Marc Marquez harus menunda pesta juara dunia MotoGP 2026 gara-gara jatuh dua lap jelang finis.

Sprint Race MotoGP Portugal 2026 rampung digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Sabtu 21 November 2026 malam WIB. Marco Bezzecchi sukses jadi pemenang balapan sepanjang 12 putaran.

1. Marc Marquez Gagal Segel Gelar Juara Dunia!

Tapi, cerita utama bukanlah soal kemenangan pembalap Aprilia Racing tersebut. Melainkan, Marquez gagal mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 via balapan pendek ini!

Tugas Marquez sebetulnya cukup mudah di Sprint Race MotoGP 2026. Ia hanya perlu finis di posisi berapapun, asal jaraknya dengan Jorge Martin melebar dari 60 jadi 62.

Titel juara dunia sudah terbayang di benaknya hingga putaran ke-11 dari 12! Apalagi, Marquez bertengger di posisi tiga sementara Martin terpaku di urutan enam.

Nasib berkata lain, Marquez jatuh dan gagal finis. Alhasil, jaraknya dari 60 poin justru menciut ke 55 angka. Perburuan gelar juara dunia akan berlanjut pada Minggu (22/11/2026) malam WIB.