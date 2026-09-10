Ai Ogura Absen di MotoGP San Marino 2026, Peluang Juara Dunia Makin Tipis!

BARCELONA – Ai Ogura dipastikan absen pada MotoGP San Marino 2026 akhir pekan ini. Peluangnya untuk jadi juara dunia MotoGP 2026 pun semakin tipis.

Ogura diketahui mengalami cedera di ibu jari tangan kirinya saat berlatih jelang MotoGP Aragon 2026 dua pekan lalu. Pembalap asal Jepang tersebut lalu memutuskan absen.

1. Belum Pulih

Sang juara dunia Moto2 2024 disebut akan kembali pada seri ke-14 MotoGP 2026 pekan ini. Tapi, hasil pemeriksaan medis di Barcelona, Spanyol, Selasa 8 September 2026, mengatakan sebaliknya.

Trackhouse Racing MotoGP Team lewat pernyataan resmi menyebut Ogura kembali absen di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Sebab, cederanya belum pulih benar.

“Ai Ogura mundur dari GP San Marino dan akan melewatkan balapan keduanya secara beruntun, setelah pemeriksaan medis di Barcelona mengonfirmasi ibu jari tangan kirinya yang cedera, belum pulih benar,” bunyi pernyataan resmi tim di akun Instagram @trackhousemotogp, dikutip Kamis (9/9/2026).

“Dia akan tetap berada di Barcelona, fokus sepenuhnya dalam upaya kembali mencapai kebugaran, jelang MotoGP Austria 2026, (yang berjarak) satu pekan lagi,” sambung pernyataan tersebut.