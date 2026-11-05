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HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Disenggol Ai Ogura, Marc Marquez Curiga Aprilia Gelar Rapat Rahasia di Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:04 WIB
Sempat Disenggol Ai Ogura, Marc Marquez Curiga Aprilia Gelar Rapat Rahasia di Malaysia
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
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SEPANG – Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2026 meninggalkan berbagai cerita menarik di balik layar. Sebuah cuplikan video terbaru menguak humor segar sang pembalap Ducati Lenovo itu mengenai aksi agresif rider Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, saat Sprint race di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Pada sesi Sprint race tersebut, Marquez memang berhasil mengamankan posisi kedua. Kendati demikian, jalan yang dilaluinya tidaklah mudah karena harus melakoni duel sengit dan beberapa kali aksi salip berisiko tinggi dengan Ogura, termasuk momen krusial di tikungan kelima yang akhirnya mengunci posisi Marquez.

Momen hangat dan candaan Marquez usai sprint race terekam dalam tayangan YouTube resmi milik timnya, Inside Ducati. Di dalam garasi, sang juara dunia berseloroh mengenai kegigihan para pebalap tim rival.

"Mereka (Aprilia) sepertinya menggelar semacam rapat internal," gurau Marc Marquez di hadapan para teknisi tim Ducati saat membahas gaya balap Ogura yang sangat agresif, dikutip dari Crash, Kamis (5/11/2026).

1. Sengatan Agresif Ogura

Marquez secara jujur mengakui ancaman dari Ogura di tikungan pertama balapan Sprint tidak lepas dari kecerobohannya sendiri saat melakukan start. Ia sempat kehilangan momentum akibat kesalahan dalam memindahkan gigi.

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

"Saya melakukan kesalahan saat start. Motor saya mengenai limiter saat berpindah dari gigi dua ke gigi tiga. Itu murni kesalahan saya,” sambung Marquez.

Marquez menceritakan bahwa meski penyaluran tenaga motornya terasa cukup baik walau sempat mengalami wheelie, kesalahan tersebut memberikannya celah bagi rival.

"Lalu begitu memasuki area pengereman pertama, Ogura tampil sangat agresif," tambahnya.

 

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