Indonesia Sisakan 4 Wakil di Semifinal Hong Kong Open 2026, Ubed Jumpa Jagoan Thailand

Indonesia Sisakan 4 Wakil di Semifinal Hong Kong Open 2026, Ubed Jumpa Jagoan Thailand (Dok PBSI)

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, akan menghadapi wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, pada semifinal Hong Kong Open 2026. Laga tersebut akan berlangsung di Kai Tak Arena, Sabtu (21/11/2026).

1. Ubed Hadapi Kunlavut Vitidsarn

Perjuangan Ubed sapaan akrabnya untuk menembus babak final tentunya tidak akan mudah. Hal tersebut dikarenakan lawannya berstatus unggulan kedua.

Ubed melenggang ke babak semifinal setelah menghadapi lawan tangguh asal Prancis, Toma Junior Popov. Dalam pertandingan itu, Ube menang dalam dua gim langsung.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Ia mengalahkan Toma dengan skor 21-8 dan 21-9.

Ubed hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk memastikan tiket semifinal. Tentunya catatan waktu yang cukup singkat dari laga

Ubed langsung menunjukkan dominasinya sejak gim pertama. Toma pun kesulitan meladeni permainan Ubed sehingga kalah dengan poin 21-8

Dalam gim kedua, Ubed begitu percaya diri dengan mudah mendapatkan poin. Alhasil, dia mengalahkan Toma Toma dengan skor 21-9.