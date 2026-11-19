Hasil 16 Besar Hong Kong Open 2026: Zaki Ubaidillah dan Putri KW Melaju!

Simak hasil 16 besar Hong Kong Open 2026 yang diikuti oleh empat pemain Indonesia (Foto: Instagram/@badminton.ina)

KOWLOON – Hasil 16 besar Hong Kong Open 2026 yang melibatkan empat wakil Indonesia sudah diketahui. Yang menarik, semuanya berhasil melaju ke perempatfinal termasuk Moh Zaki Ubaidillah dan Putri Kusuma Wardani (Putri KW)!

Empat wakil tersebut bermain di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Kamis (19/11/2026) sore WIB. Selain Ubed –sapaan akrab Zaki- dan Putri, dua lainnya adalah Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ubed lebih dulu melaju di tunggal putra. Pemain asal Jawa Timur itu diuntungkan dengan mundurnya sang lawan, Ng Ka Long Angus. Ia dinyatakan menang 21-10 dan 13-4.

Kemudian, Dejan/Felisha berhasil melanjutkan catatan positif. Keduanya mengalahkan wakil tuan rumah Chan Yin Chak/Ng Tsz Au lewat perjuangan tiga gim, 24-22, 19-21, dan 21-11.

Lalu, Putri KW melaju ke perempatfinal dengan mengalahkan wakil Thailand, Tonrug Saeheng. Tunggal putri asal Tangerang itu menang dua gim langsung 21-15 dan 21-9.

Kemenangan atas wakil Thailand juga diraih Tiwi/Fadia. Ganda putri Indonesia itu mengalahkan Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan 21-17 dan 21-7.