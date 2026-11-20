KOWLOON – Hasil perempatfinal Hong Kong Open 2026 untuk tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, sukses melaju ke semifinal!
Ketiga pertandingan itu berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Jumat (20/11/2026) sore WIB. Leo/Daniel lebih dulu turun gelanggang menghadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu.
Di gim pertama, pasangan Indonesia itu harus kesulitan. Mereka pun tertinggal 17-21 dari He/Ren. Tapi, Leo/Daniel bangkit di gim kedua!
Pasangan berjuluk The Babies tersebut mampu merebut gim kedua dengan skor 21-17. Angka serupa tercipta di gim penentuan untuk membawa Leo/Daniel ke semifinal.
Bergeser ke ganda campuran, Dejan/Fadia ditantang Ruben Garcia/Lucia Rodriguez. Pasangan Indonesia itu tidak menemui kesulitan berarti. Mereka menang dua gim langsung 21-13 dan 21-17.