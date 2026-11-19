Hasil Hong Kong Open 2026: Langkah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Terhenti di 16 Besar!

Fajar dan Rian rontok di 16 besar Hong Kong Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, terhenti di babak 16 besar Hong Kong Open 2026. Keduanya kalah dari Duet Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard.

Pertandingan tersebut berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong pada Kamis (19/11/2026) siang WIB. Fajar/Fikri yang berstatus sebagai unggulan pertama kalah dalam tiga gim dengan skor 13-21, 21-16, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung dihadapkan pada permainan agresif Lundgaard/Vestergaard di awal gim pertama. Kejar-kejaran poin pun terjadi menjelang jeda interval.

Lundgaard/Vestergaard bermain dengan kombinasi pukulan menyilang dan keras. Pengembalian shuttlecock keduanya juga cukup merepotkan.

Meski demikian, Fajar/Fikri berhasil unggul pada jeda interval dengan skor tipis 11-10. Setelah rehat, Duet Indonesia tersebut justru kehilangan momentum.

Lundgaard/Vestergaard memanfaatkan hal ini dengan baik. Mereka akhirnya mampu mengunci kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-13.

Beralih pada gim kedua, Fajar/Fikri mencoba mengontrol permainan sejak awal. Ganda putra ranking dua dunia itu terus menjauh hingga unggul 7-3.