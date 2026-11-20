Hasil Hong Kong Open 2026: Putri KW Disingkirkan Unggulan Pertama Wang Zhi Yi di Perempatfinal!

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, tersingkir di perempatfinal Hongkong Open 2026. Ia menelan kekalahan dari wakil China yang berstatus unggulan pertama, Wang Zhi Yi, dengan skor 20-22 dan 20-22.

Laga kedua pebulu tangkis berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Jumat (20/11/2026) siang WIB. Hasil ini membuat Putri KW -sapaan akrab Putri Kusuma Wardani- tersingkir di perempatfinal, sedangkan Wang Zhi Yi melaju ke semifinal Hong Kong Open 2026.

Putri KW tersingkir di perempatfinal Hong Kong Open 2026. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Putri KW dan Wang Zhi Yi berusaha tampil dengan performa terbaik sejak awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya pertandingan berjalan cukup.

Laga benar-benar berlangsung sengit sehingga perbedaan poin kedua pebulu tangkis tak terlalu jauh. Wang Zhi Yi sempat unggul 12-11 dan terus mendapatkan perlawanan sengit dari Putri KW. Singkatnya di gim pertama, Putri KW mengakui ketangguhan Wang Zhi Yi setelah kalah 20-22.

Memasuki gim kedua, Putri KW bermain lebih ngotot dengan menekan Wang Zhi Yi. Namun, Wang Zhi Yi tampil tenang sehingga tidak mudah melakukan kesalahan.