Gagal Tembus Perempatfinal Hong Kong Open 2026, Fajar/Fikri Akui Duo Denmark Main Lebih Baik

KOWLOON – Langkah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri terhenti di 16 besar Hong Kong Open 2026 Super 500. Mereka dengan sportif mengakui lawan tampil lebih baik.

Fajar/Fikri takluk dari Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard dengan poin 13-21, 21-16, dan 17-21. Laga itu berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong, Kamis (19/11/2026) siang WIB.

1. Lawan Tampil Lebih Baik

Fikri mengatakan, lawan tampil lebih baik ketimbang mereka. Jadi, sulit meladeni permainan Lundgaard/Vestergaard sehingga menelan kekalahan.

"Pasangan Denmark bermain sangat bagus hari ini, sangat rapi, sangat cepat, beberapa kali kami kesulitan keluar dari tekanan mereka," kata Fikri dalam keterangan resminya.

2. Tidak Ada Pengaruh

Lebih lanjut, atlet asal Jawa Barat itu menepis penampilan kurang apik itu karena sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Menurutnya, kondisi memang kurang bagus sejak kemarin.

“Tidak ada pengaruh sudah lolos ke World Tour Finals, kami selalu ingin memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Namun memang kondisi kami sejak kemarin tidak terlalu bagus," kata Fikri.