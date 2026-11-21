Ducati Wajib Siap-Siap jika Marc Marquez Putuskan Pensiun, Stefan Bradl: Dia Tidak Tergantikan

EKS pembalap, Stefan Bradl, meyakini Ducati Corse sudah punya langkah antisipasi jika Marc Marquez memutuskan pensiun dalam waktu dekat. Tapi, sosoknya tidak akan pernah tergantikan.

Bradl belum lama ini bikin prediksi mengejutkan. Ia yakin Marquez bakalan pensiun bila berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2026 atau yang kedelapan di kelas premier.

1. Tanda-Tanda

Menurut Bradl, sejumlah tanda-tanda sudah terlihat soal prediksi tersebut. Salah satunya adalah berlarutnya negosiasi Marquez dengan Ducati terkait durasi kontrak baru.

Mantan pembalap tim LCR Honda itu yakin sudah ada diskusi antara Marquez dengan Ducati soal pengganti. Apalagi, talent pool yang dimiliki pabrikan asal Italia itu cukup luas.

“Mereka tentu sudah membahasnya. Saya menyimpulkan mereka sudah punya rencana. Ducati memiliki cukup banyak pembalap di semua kategori, termasuk Superbike,” kata Bradl, dinukil dari GPOne, Sabtu (21/11/2026).

“Tapi, siapapun yang mereka pilih sebagai pengganti, Anda tidak bisa menggantikan Marc Marquez. Anda harus selalu memulai lagi dari awal,” tegas pria asal Jerman tersebut.