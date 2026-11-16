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Megawati Hangestri Cetak Poin Terbanyak, Hyundai Hillstate Masih Belum Menang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |08:26 WIB
Megawati Hangestri Cetak Poin Terbanyak, Hyundai Hillstate Masih Belum Menang
Megawati Hangestri Pertiwi lagi-lagi cetak poin terbanyak bagi Hyundai Hillstate (Foto: KOVO)
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SUWON – Megawati Hangestri kembali menjadi bintang bagi Hyundai Hillstate pada laga Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 melawan Hi Pass. Akan tetapi, timnya lagi-lagi belum mampu meraih kemenangan.

Duel Hyundai Hillstate vs Hi Pass itu merupakan matchday 4 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Laga digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Minggu 15 November 2026 siang WIB.

1. Kembali Kalah 0-3

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate (Foto: KOVO)

Hyundai Hillstate berusaha keras untuk pecah telur di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Armada asuhan Kang Sung-hyung masih belum meraih kemenangan dalam tiga laga sebelumnya.

Bahkan, dalam tiga pertandingan itu, Hillstate dua kali kalah dengan skor 0-3 melawan IBK Altos dan GS Caltex. Mereka sempat mencuri satu set saat kena comeback dari Red Sparks 1-3 di matchday dua.

Tapi, menghadapi Hi Pass, Hyundai Hillstate benar-benar tidak berdaya. Mereka lagi-lagi kalah telak 0-3 (18-25, 21-25, 18-25). Padahal, duo Megawati Hangestri dan Jordan Wilson kembali jadi tulang punggung.

Megatron mencatatkan angka terbanyak dengan 17 poin di laga ini, disusul Wilson yang menyumbang 15 angka. Jumlah itu sama seperti raihan Laetitia Moma Bassoko 17 di kubu tim tamu.

 

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