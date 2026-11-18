Kisah Luar Biasa Farhan Halim, Samai Prestasi Rivan Nurmulki Usai Jadi Runner-up di Liga Voli Vietnam 2026

PEVOLI andalan Indonesia, Farhan Halim berhasil menorehkan prestasi luar biasa di Liga Voli Vietnam 2026. Pasalnya, Farhan Halim berhasil membawa timnya, Ho Chi Minh City Police (Cong An TP Ho Chi Minh) finis sebagai runner-up di ajang Liga Voli Vietnam 2026 tersebut.

Ya, perwakilan Indonesia sukses mencuri perhatian publik internasional lewat prestasi mentereng yang mereka torehkan di negeri orang. Tak hanya Farhan Halim, Rivan Nurmulki dan Boy Arnez yang juga tampil di Liga Voli Vietnam 2026 ikut bersinar.

Pencapaian paling disorot tentu datang dari bintang Timnas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim. Ia berhasil membawa klub asal Vietnam, Ho Chi Minh City Police (Cong An TP Ho Chi Minh), melaju hingga partai puncak Liga Voli Vietnam 2026.

Sayangnya, dalam laga final yang dihelat pada Minggu, 8 November 2026, tim yang dibela Farhan harus takluk secara dramatis dari juara bertahan Bien Phong MB. Melalui pertarungan sengit lima set penuh ketegangan, mereka kalah tipis dengan skor 2-3 (22-25, 25-20, 25-21, 22-25, 14-16).

Farhan Halim

1. Ulangi Prestasi Rivan Nurmulki

Meski harus puas finis sebagai runner-up, pencapaian Farhan ini berhasil mengulang kesuksesan pevoli kebanggaan Indonesia lainnya yakni Rivan Nurmulki yang sempat meraih posisi serupa pada edisi musim 2025 lalu. Kehadiran para pemain Indonesia terbukti mampu mengangkat daya saing liga tetangga.

Tidak hanya Farhan, panggung Liga Voli Vietnam 2026 juga diramaikan oleh duel sesama pemain Indonesia dalam perebutan tempat ketiga. Rivan Nurmulki yang memperkuat The Cong Tan Cang sukses keluar sebagai pemenang usai mengalahkan rekan senegaranya, Boy Arnez Arabi.

Boy Arnez yang membela klub LPBank Ninh Binh harus puas mengakhiri turnamen di peringkat keempat. Pertandingan perebutan posisi ketiga tersebut juga berjalan sangat sengit dan dramatis lewat kemenangan tipis 3-2 untuk kubu Rivan.