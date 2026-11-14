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Hasil Semifinal Kaohsiung Masters 2026: Mutiara Ayu dan Isyana/Rinjani Tembus Final!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |22:06 WIB
Hasil Semifinal Kaohsiung Masters 2026: Mutiara Ayu dan Isyana/Rinjani Tembus Final!
Simak hasil semifinal Kaohsiung Masters 2026 yang melibatkan lima wakil Indonesia termasuk Mutiara Ayu Puspitasari (Foto: X/@INABadminton)
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KAOHSIUNG – Hasil Semifinal Kaohsiung Masters 2026 Super 100 yang digelar Sabtu (14/11/2026) untuk wakil-wakil Indonesia sudah diketahui. Mutiara Ayu Puspitasari dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine berhasil melaju ke babak final.

Sementara itu, tiga wakil Indonesia tersingkir. Mereka adalah Jafar Hidayatullah/Rinjani Kwinara Nastine, Ni Kadek Dhinda Pratiwi, dan Taufik Aderya/Alexius Ongkitama Subagio.

Isyani dan Rinjani juara Kudus Masters 2026 PBSI

Jafar/Rinjani berhadapan wakil Korea Selatan Ki Dong-ju/Jeong Na-eun. Pertemuan keduanya berlangsung dalam tiga gim untuk menentukan pemenang.

Dalam gim pertama, Jafar/Rinjani menelan kekalahan 16-21 dari Ki/Jeong. Dalam gim kedua, mereka tampil apik dan mengatasi perlawanan dengan poin 21-18.

Kedua pasangan berusaha tampil semaksimal mungkin dengan sisa tenaganya di gim ketiga. Pada akhirnya, Jafar/Rinjani kalah dari Ki/Jeong dengan poin 17-21.

Dalam laga selanjutnya, Ni Kadek Dhinda Pratiwi berjumpa wakil Taiwan Yuan Chi Liao. Laga antara keduanya berjalan selama tiga tim.

Dhinda tampil gemilang di gim pertama dengan mengatasi Yuan dengan poin 21-12. Dalam gim kedua dan ketiga, Yuan dapat meraih hasil maksimal dengan poin 21-19 dan 21-19.

Sementara itu, Mutiara menantang wakil Hong Kong Lo Sin Yan Happy. Ia mampu mengatasi perlawanan dalam dua gim, yakni dengan poin 21-16 dan 21-18.

Selanjutnya, Isyana/Rinjani berjumpa wakil Jepang Mikoto Aiso/Momoha Naiimi. Jalannya laga antara kedua pasangan berjalan ketat.

 

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