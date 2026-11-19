Mantan Bos F1 Sarankan Lewis Hamilton Segera Berpikir untuk Pensiun!

MANTAN bos Formula One (F1), Bernie Ecclestone, meminta Lewis Hamilton segera berpikir untuk pensiun. Sebab, pembalap asal Inggris itu selalu banyak mengeluh saat balapan.

F1 2026 menjadi musim ke-20 buat Hamilton di ajang balap jet darat. Total 400 balapan dengan 106 kali menang, 209 podium, 105 pole position, dan tujuh gelar juara dunia, berhasil dicatatkannya.

Tapi, gairah Hamilon terhadap balapan masih belum padam. Buktinya, ia mengikat kontrak multitahun dengan Scuderia Ferrari yang dimulai sejak F1 2025.

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Sayangnya, Hamilton harus menyadari dengan realita di mana Ferrari kesulitan bersaing. Ditambah lagi, ia juga mesti menghadapi besar dari Charles Leclerc yang notabene didikan akademi tim tersebut.

Tidak heran bila belakangan ini Hamilton rajin mengeluh lewat komunikasi radio tim. Bagi Ecclestone, hal itu menandakan sudah selayaknya pembalap berusia 41 tahun tersebut untuk pensiun.

“Ketika dia masuk ke mobil dan mulai balapan, dia langsung marah-marah dan mengeluh tentang sesuatu, sebelum tikungan pertama, entah apa pun itu,” kata Ecclestone, dinukil dari Crash, Kamis (19/11/2026).