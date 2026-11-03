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HOME SPORTS F1 & A1

Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 Termuda Sepanjang Masa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |12:39 WIB
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 Termuda Sepanjang Masa
Pembalap Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)
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NAMA Andrea Kimi Antonelli resmi mengukir sejarah baru di panggung Formula 1 (F1). Pembalap milik tim Mercedes AMG Petronas tersebut berhasil memastikan gelar Juara Dunia F1 2026 usai mengunci podium ketiga di F1 GP Meksiko 2026.

Hasil di Meksiko membuat raihan poinnya menembus angka 380 dan tidak lagi terkejar oleh Max Verstappen yang berada di posisi kedua dengan 261 poin. Kepastian ini diraih ketika kalender musim 2026 masih menyisakan tiga seri balapan.

1. Memecahkan Rekor Sebastian Vettel

Prestasi fenomenal ini diraih Kimi Antonelli pada usianya yang baru menginjak 20 tahun 68 hari. Ia resmi mematahkan rekor juara dunia termuda sepanjang masa yang sebelumnya dipegang oleh Sebastian Vettel saat menjuarai F1 2010 di usia 23 tahun 134 hari.

Keberhasilannya ini sekaligus mengakhiri penantian panjang publik Italia selama puluhan tahun. Antonelli menjadi pembalap Italia ketiga yang berhasil bertakhta di F1, mengikuti jejak legendaris Giuseppe Farina (1950) dan Alberto Ascari (1952, 1953).

Lahir di Bologna pada 25 Agustus 2006, kecintaan Antonelli pada dunia balap mengalir dari sang ayah, Marco Antonelli, yang merupakan mantan pembalap mobil sport sekaligus pemilik tim AKM Motorsport. Nama "Kimi" sendiri disematkan atas saran rekan ayahnya, Enrico Bertaggia.

Kimi Antonelli (Instagram/@mercedesamgf1)
Kimi Antonelli (Instagram/@mercedesamgf1)

Memilih nomor mobil 12 sebagai penghormatan kepada sang idola, Ayrton Senna, potensi Antonelli sudah terlihat sejak usia 5 tahun di ajang karting. Bakat besarnya menarik perhatian Mercedes hingga ia direkrut masuk ke dalam program Mercedes Junior Team pada April 2019.

2. Kejayaan Bersama Mercedes

Perjalanan kariernya di jenjang junior terbilang sangat dominan. Antonelli sukses mengawinkan gelar F4 Italia dan ADAC F4 Jerman pada 2022, lalu menjuarai Formula Regional Middle East serta Formula Regional European Championship (FRECA) pada 2023.

 

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