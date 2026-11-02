Berapa Bonus yang Dikantongi Kimi Antonelli usai Juara Dunia F1 2026?

Berapa Bonus yang Dikantongi Kimi Antonelli usai Juara Dunia F1 2026? (Instagram/@mercedesamgf1)

JAKARTA - Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, berhasil meraih gelar juara dunia F1 2026. Lalu, berapa bonus yang diterima pembalap berusia 20 tahun itu usai menjuarai F1 2026?

1. Bonus Kimi Antonelli

Kimi Antonelli dikabarkan mendapatkan bonus hingga puluhan juta euro. Bonus itu diberikan oleh tim yang dibelanya.

Menurut laporan Marca, Mercedes memberikan bonus untuk kategori konstruktor dan pembalap. Besaran bonusnya adalah 10 juta euro untuk setiap gelar juara.

Dengan begitu, Kimi Antonelli mendapatkan bonus 20 juta euro usai meraih gelar juara dunia F1 2026. Bonus itu tidak termasuk gajinya.

Untuk gajinya, Kimi Antonelli mengantongi 5 juta euro per tahun, menurut Marca. Gaji Kimi Antonelli jauh lebih kecil ketimbang pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, yang mengantongi 65 juta euro per tahun, Lewis Hamilton (60 juta euro), maupun Fernando Alonso (38 juta euro).

Kimi Antonelli (Instagram/@mercedesamgf1)

Diketahui, Kimi Antonelli berhasil mengunci gelar juara dunia F1 2026 usai GP Meksiko. Ia finis di posisi 3 pada F1 GP Meksiko 2026 yang digelar di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez pada Senin (2/11/2026) pagi WIB.

2. Juara Termuda

Atas hasil ini, pembalap asal Italia tersebut total mengoleksi 380 poin. Ia unggul 119 angka atas Max Verstappen yang berada di posisi 2.

Dengan F1 2026 yang tersisa 4 seri lagi, perolehan poinnya tak mungkin dikejar Max Verstappen.