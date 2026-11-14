Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Kunjungi Rafah, Pembalap F1 Lewis Hamilton Desak Israel Segera Buka Akses Bantuan Gaza

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |01:03 WIB
Kunjungi Rafah, Pembalap F1 Lewis Hamilton Desak Israel Segera Buka Akses Bantuan Gaza
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
A
A
A

RAFAH – Pembalap Formula 1 (F1), Lewis Hamilton, menyuarakan desakan keras kepada Israel untuk segera mengizinkan truk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Pernyataan publik ini disampaikannya pada Rabu 11 November 2026, selang sehari setelah ia melakukan kunjungan langsung ke perbatasan Rafah di Mesir.

Juara dunia tujuh kali tersebut tiba di El Arish pada hari Selasa. Di lokasi tersebut, ia meninjau langsung bagaimana bantuan dikoordinasikan dan dipersiapkan di gudang-gudang milik Bulan Sabit Merah Mesir sebelum dikirimkan melintasi perbatasan Gaza.

1. Fakta Mengejutkan di Perbatasan

Selama kunjungannya, pembalap yang kini membela tim Scuderia Ferrari tersebut menyaksikan sendiri deretan truk makanan yang sudah siap berangkat namun tertahan. Ia mencatat bahwa truk-truk tersebut sering kali mengalami penundaan besar yang menghambat masuknya bantuan vital.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan fakta mengejutkan di sebuah pusat logistik terdekat, di mana banyak barang bantuan ditolak masuk dengan alasan yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Barang-barang yang ditolak tersebut meliputi kantong tidur, kotak P3K, peralatan medis, kursi roda, hingga bola sepak untuk anak-anak.

"Genosida yang dilakukan Israel di Gaza selama tiga tahun terakhir ini sangat mengerikan. Merupakan sebuah ketidakadilan jika orang-orang dirampas kebebasan, keamanan, dan martabatnya. Tidak ada manusia yang boleh diperlakukan seolah-olah nyawanya kurang berharga,” kata Hamilton, melansir dari New Straits Times, Sabtu (14/11/2026).

Lewis Hamilton di Perbatasan Gaza. (Foto: Instagram/lewishamilton)
Lewis Hamilton di Perbatasan Gaza. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Sebagai konteks, Israel selama ini dengan tegas selalu membantah berbagai tuduhan genosida yang dialamatkan kepada mereka. Pihak Israel berargumen bahwa kampanye militer yang mereka lakukan di Gaza murni menargetkan para pejuang Hamas.

2. Panggilan Kemanusiaan

Merespons krisis kemanusiaan yang dilihatnya, Hamilton menuntut agar pihak berwenang segera mematuhi kesepakatan yang ada. Sang pembalap juga mengajak publik dunia untuk terus peduli pada krisis ini dan tidak mengabaikannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/37/3252545/lewis_hamilton-PJ5U_large.jpg
Catatkan Penampilan Ke-400 di F1 GP Brasil 2026, Lewis Hamilton Tegaskan Masih Ingin Bersaing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/37/3252279/charles_leclerc-CLe2_large.jpg
Kabar Bahagia, Pembalap Ferrari Charles Leclerc Resmi Jadi Ayah Sebelum F1 GP Brasil 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/37/3251932/kimi_antonelli_mengungkap_alasan_menyentuh_tetap_pilih_nomor_12_ketimbang_1_pada_f1_2027-6bQA_large.jpg
Pilih Nomor 12 ketimbang 1 di F1 2027, Kimi Antonelli Ungkap Alasan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/37/3251788/kimi_antonelli-1V8k_large.jpg
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 Termuda Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/37/3251687/kimi_antonelli-TV1q_large.jpg
Berapa Bonus yang Dikantongi Kimi Antonelli usai Juara Dunia F1 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/37/3251554/simak_profil_kimi_antonelli_sang_juara_dunia_f1_2026_sekaligus_yang_termuda_sepanjang_sejarah-YUVq_large.jpg
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 2026 Sekaligus yang Termuda Sepanjang Sejarah!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement