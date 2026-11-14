Kunjungi Rafah, Pembalap F1 Lewis Hamilton Desak Israel Segera Buka Akses Bantuan Gaza

RAFAH – Pembalap Formula 1 (F1), Lewis Hamilton, menyuarakan desakan keras kepada Israel untuk segera mengizinkan truk bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Pernyataan publik ini disampaikannya pada Rabu 11 November 2026, selang sehari setelah ia melakukan kunjungan langsung ke perbatasan Rafah di Mesir.

Juara dunia tujuh kali tersebut tiba di El Arish pada hari Selasa. Di lokasi tersebut, ia meninjau langsung bagaimana bantuan dikoordinasikan dan dipersiapkan di gudang-gudang milik Bulan Sabit Merah Mesir sebelum dikirimkan melintasi perbatasan Gaza.

1. Fakta Mengejutkan di Perbatasan

Selama kunjungannya, pembalap yang kini membela tim Scuderia Ferrari tersebut menyaksikan sendiri deretan truk makanan yang sudah siap berangkat namun tertahan. Ia mencatat bahwa truk-truk tersebut sering kali mengalami penundaan besar yang menghambat masuknya bantuan vital.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan fakta mengejutkan di sebuah pusat logistik terdekat, di mana banyak barang bantuan ditolak masuk dengan alasan yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Barang-barang yang ditolak tersebut meliputi kantong tidur, kotak P3K, peralatan medis, kursi roda, hingga bola sepak untuk anak-anak.

"Genosida yang dilakukan Israel di Gaza selama tiga tahun terakhir ini sangat mengerikan. Merupakan sebuah ketidakadilan jika orang-orang dirampas kebebasan, keamanan, dan martabatnya. Tidak ada manusia yang boleh diperlakukan seolah-olah nyawanya kurang berharga,” kata Hamilton, melansir dari New Straits Times, Sabtu (14/11/2026).

Lewis Hamilton di Perbatasan Gaza. (Foto: Instagram/lewishamilton)

Sebagai konteks, Israel selama ini dengan tegas selalu membantah berbagai tuduhan genosida yang dialamatkan kepada mereka. Pihak Israel berargumen bahwa kampanye militer yang mereka lakukan di Gaza murni menargetkan para pejuang Hamas.

2. Panggilan Kemanusiaan

Merespons krisis kemanusiaan yang dilihatnya, Hamilton menuntut agar pihak berwenang segera mematuhi kesepakatan yang ada. Sang pembalap juga mengajak publik dunia untuk terus peduli pada krisis ini dan tidak mengabaikannya.