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HOME SPORTS F1 & A1

Kabar Bahagia, Pembalap Ferrari Charles Leclerc Resmi Jadi Ayah Sebelum F1 GP Brasil 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |15:17 WIB
Kabar Bahagia, Pembalap Ferrari Charles Leclerc Resmi Jadi Ayah Sebelum F1 GP Brasil 2026
Charles Leclerc bersama sang istri, Alexandra. (Foto: Instagram/alexandramalenaleclerc)
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SAO PAULO – Kebahagiaan tengah menyelimuti pembalap Formula 1 (F1) asal tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. Menjelang bergulirnya gelaran F1 GP Brasil 2026 pada 6-9 November 2026, pembalap berusia 29 tahun tersebut resmi menyandang status baru sebagai seorang ayah setelah sang istri, Alexandra, melahirkan anak pertama mereka.

Kabar gembira ini dibagikan secara langsung oleh pasangan suami istri tersebut melalui unggahan bersama di media sosial Instagram pada Rabu 4 November 2026 kemarin. Dalam pengumuman tersebut, terungkap putri kecil mereka telah lahir dengan selamat sehari sebelumnya, yakni pada 3 November 2026.

Lewat unggahan yang sama, Leclerc dan Alexandra mengumumkan nama indah yang mereka pilih untuk sang buah hati, yaitu Bianca. Keduanya menuliskan keterangan singkat yang penuh makna: "Bianca 3.11.26."

Banyak pihak dan pengamat berspekulasi bahwa nama 'Bianca' dipilih sebagai bentuk penghormatan mendalam kepada almarhum Jules Bianchi. Seperti diketahui, mendiang Bianchi merupakan sosok sahabat sekaligus ayah baptis bagi Leclerc yang tutup usia pada 2015 silam.

Sontak, kabar bahagia ini langsung disambut hangat oleh jagat balap motor internasional. Ucapan selamat dan doa mengalir deras di kolom komentar, baik dari rekan sesama pembalap di grid F1 maupun dari berbagai tim kompetitor.

Charles Leclerc resmi menjadi ayah
Charles Leclerc resmi menjadi ayah

1. Perjalanan Asmara

Momen hadirnya putri pertama ini melengkapi kebahagiaan pasangan ini yang belum lama mengikat janji suci. Charles dan Alexandra resmi menikah pada 28 Februari lalu di Monako, setelah sebelumnya mengumumkan pertunangan mereka pada November tahun lalu.

Kisah cinta keduanya mulai berembus dan diketahui publik sejak pertengahan tahun 2023. Sejak saat itu, Alexandra kerap terlihat hadir mendampingi dan memberikan dukungan langsung kepada sang pembalap di berbagai seri balapan F1.

 

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