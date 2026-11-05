Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pilih Nomor 12 ketimbang 1 di F1 2027, Kimi Antonelli Ungkap Alasan Menyentuh

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |01:19 WIB
Pilih Nomor 12 ketimbang 1 di F1 2027, Kimi Antonelli Ungkap Alasan Menyentuh
Kimi Antonelli mengungkap alasan menyentuh tetap pilih nomor 12 ketimbang 1 pada F1 2027 (Foto: Facebook/F1)
A
A
A

MEXICO CITY – Kimi Antonelli memutuskan mempertahankan nomor 12 di mobilnya pada F1 2027. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu ternyata punya alasan yang menyentuh.

Sejarah tercipta usai balapan F1 GP Meksiko 2026 pekan lalu. Antonelli, yang finis ketiga dalam balapan di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez tersebut, sukses mengunci gelar juara dunia F1 2026.

1. Dua Sejarah

Kimi Antonelli (Instagram/@mercedesamgf1)

Antonelli resmi jadi juara dunia termuda sepanjang sejarah F1 di usia 20 tahun. Lalu, ia adalah orang Italia pertama yang menyandang titel bergengsi tersebut dalam kurun 63 tahun terakhir.

Keberhasilan itu memunculkan satu pertanyaan, akankah Antonelli memakai nomor 1 di mobilnya tahun depan? Sebab, hanya juara dunia yang berhak memasang angka tersebut di jet daratnya.

2. Tetap Pakai 12

Ternyata, Antonelli memilih tetap memakai nomor 12. Pria asal Bologna, Italia, tersebut punya alasan yang cukup menyentuh.

“Saya pikir saya akan tetap memakai nomor 12. Saya tetap akan memakai nomor 12 karena, tentu saja, itu adalah nomor yang spesial buat saya,” kata Antonelli usai balapan, dinukil dari Crash, Kamis (5/11/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/37/3251788/kimi_antonelli-1V8k_large.jpg
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 Termuda Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/37/3251687/kimi_antonelli-TV1q_large.jpg
Berapa Bonus yang Dikantongi Kimi Antonelli usai Juara Dunia F1 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/37/3251554/simak_profil_kimi_antonelli_sang_juara_dunia_f1_2026_sekaligus_yang_termuda_sepanjang_sejarah-YUVq_large.jpg
Profil Kimi Antonelli, Juara Dunia F1 2026 Sekaligus yang Termuda Sepanjang Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/37/3251528/kimi_antonelli_juara_f1_2026-lM0o_large.jpg
Kimi Antonelli Juara F1 2026, Termuda Sepanjang Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/37/3250548/max_verstappen-56jU_large.jpg
Harta Max Verstappen Tembus Rp6,28 Triliun, Jadi Atlet Terkaya Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/37/3250374/kimi_antonelli-WB8q_large.jpg
Momen Kocak Kimi Antonelli, Pemimpin Klasemen F1 2026 yang Malah Bingung Nyetir Mobil Sampai Tabrak Pagar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement