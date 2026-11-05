Pilih Nomor 12 ketimbang 1 di F1 2027, Kimi Antonelli Ungkap Alasan Menyentuh

MEXICO CITY – Kimi Antonelli memutuskan mempertahankan nomor 12 di mobilnya pada F1 2027. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu ternyata punya alasan yang menyentuh.

Sejarah tercipta usai balapan F1 GP Meksiko 2026 pekan lalu. Antonelli, yang finis ketiga dalam balapan di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez tersebut, sukses mengunci gelar juara dunia F1 2026.

1. Dua Sejarah

Antonelli resmi jadi juara dunia termuda sepanjang sejarah F1 di usia 20 tahun. Lalu, ia adalah orang Italia pertama yang menyandang titel bergengsi tersebut dalam kurun 63 tahun terakhir.

Keberhasilan itu memunculkan satu pertanyaan, akankah Antonelli memakai nomor 1 di mobilnya tahun depan? Sebab, hanya juara dunia yang berhak memasang angka tersebut di jet daratnya.

2. Tetap Pakai 12

Ternyata, Antonelli memilih tetap memakai nomor 12. Pria asal Bologna, Italia, tersebut punya alasan yang cukup menyentuh.

“Saya pikir saya akan tetap memakai nomor 12. Saya tetap akan memakai nomor 12 karena, tentu saja, itu adalah nomor yang spesial buat saya,” kata Antonelli usai balapan, dinukil dari Crash, Kamis (5/11/2026).