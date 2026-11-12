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Pelatih Hyundai Hillstate Singgung Megawati Hangestri dan Jordan Wilson Usai Telan 3 Kekalahan Beruntun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:03 WIB
Pelatih Hyundai Hillstate Singgung Megawati Hangestri dan Jordan Wilson Usai Telan 3 Kekalahan Beruntun
Kang Sung-hyung menyinggung Jordan Wilson dan Megawati Hangestri usai Hyundai Hillstate kalah tiga kali beruntun (Foto: KOVO)
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SUWON – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, cukup kesal dengan kekalahan ketiga secara beruntun yang diterima timnya di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Ia lalu menyinggung duo Megawati Hangestri dan Jordan Wilson yang harus menggendong rekan-rekannya.

Hyundai Hillstate lagi-lagi menelan kekalahan. Terbaru, mereka tumbang 0-3 (27-29, 16-25, 17-25) dari GS Caltex dalam pertandingan yang digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Rabu 11 November 2026 sore WIB.

1. Kekalahan Ketiga

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate (Foto: KOVO)

Itu jadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Jika direntangkan hingga ke KOVO Cup 2026, tim berkostum kuning itu belum pernah menang dalam lima laga beruntun!

Terang saja, Kang kesal. Ia melihat timnya dibekap tidak hanya satu tetapi sejumlah masalah yang bertumpuk. Pria asal Korea Selatan tersebut juga menyinggung soal performa tim di luar duo Megawati dan Wilson.

“Kami tidak bermain bagus. Sepertinya bukan hanya satu atau dua masalah,” kata Kang, dikutip dari Sport Naver, Kamis (12/11/2026).

“Pada set pertama, ada beberapa serangan balik, tetapi Jordan Wilson memiliki keterbatasan tenaga. Saat Wilson kesulitan mencetak poin, permainan menjadi bergantung pada Megawati,” tandasnya.

 

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