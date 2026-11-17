Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo Ditutup Mulai dari Laga Persebaya vs Java United!

PERSEBAYA Surabaya mengambil keputusan menutup Tribun Utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Kebijakan itu mulai diberlakukan saat Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- menjamu Java United pada pekan ke-10 Super League 2026-2027, Sabtu 21 November 2026.

1. Aspek Keamanan Penonton Jadi Alasan

Keputusan ini diambil setelah panitia pelaksana (panpel) Persebaya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan kandang. Aspek kenyamanan dan keamanan penonton menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan tersebut.

Penampakan Stadion Gelora Bung Tomo. (Foto: PSSI)

Ketua Panpel Persebaya, Ram Surahman, menjelaskan penutupan Tribun Utara merupakan hasil evaluasi internal. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada suporter atas keputusan yang harus diambil manajemen.

“Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelanggaraan pertandingan home,” kata Ram Surahman, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (17/11/2026).

Ram mengungkapkan, Tribun Utara menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus dalam evaluasi tersebut. Pasalnya, terdapat sejumlah kejadian yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keamanan selama pertandingan berlangsung.

2. Langkah Pencegahan dari Panpel Persebaya

Ia juga mengingatkan Persebaya pernah mendapatkan sanksi denda dalam jumlah besar musim sebelumnya. Kondisi yang mulai menunjukkan tanda-tanda serupa pada musim ini membuat panpel memilih mengambil langkah pencegahan.