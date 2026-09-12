Charles Leclerc atau Lewis Hamilton yang Salah di Insiden Panas Sirkuit Monza? Ini Kata Pakar F1

MONZA – Balapan utama Formula One (F1) GP Italia 2026 di Sirkuit Monza langsung diwarnai drama sengit pada lap pertama yang melibatkan rekan setim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc dan peraih gelar juara dunia Lewis Hamilton. Memulai balapan dari posisi keempat dan kelima, asa Ferrari untuk mengamankan podium ganda harus pupus lebih cepat akibat insiden senggolan di tikungan awal.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Ketegangan bermula ketika Hamilton melihat celah di sisi dalam saat memasuki tikungan pertama dan memutuskan untuk mengambilnya. Manuver tersebut memaksa Hamilton berada di sisi luar ketika memasuki tikungan kedua, menciptakan situasi krusial antara kedua pembalap.

Tidak ada satu pun dari mereka yang mau mengendurkan laju mobil demi mengamankan posisi. Akibatnya, Leclerc mengalami understeer, melebar ke sisi luar, dan menghantam ban mobil Hamilton hingga membuat sang pembalap Inggris terpelanting keluar jalur ke area gravel.

Insiden tersebut langsung merosotkan posisi Hamilton jauh ke peringkat ke-10 balapan. Sementara itu, Leclerc sempat melanjutkan perlombaan di posisi ketiga sebelum petaka susulan menimpanya tidak lama kemudian.

Charles Leclerc berjalan keluar dari mobil usai kecelakaan parah di F1 GP Italia 2026 (Foto: X/@F1)

Nasib sial benar-benar menimpa Leclerc tepat pada akhir lap ketiga ketika keluar dari tikungan Parabolica. Ia kehilangan kendali atas kendaraannya hingga menabrak tembok pembatas luar dengan keras, yang berujung pada keputusan tersingkir dari balapan.

Benturan keras tersebut memaksa steward mengibarkan bendera merah untuk menghentikan balapan sementara demi perbaikan pembatas trek. Meski sempat didera syok akibat hantaman hebat, Leclerc dipastikan baik-baik saja dan mampu keluar dari kokpit mobilnya tanpa cedera serius.

1. Analisis Terkait Senggolan Tikungan Pertama

Selama jeda bendera merah, tayangan ulang insiden tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di antara para pandit F1 di televisi. Komentator Sky Sports F1, Martin Brundle, menilai Leclerc sebenarnya sudah berada pada posisi yang cukup aman di sisi dalam lintasan.