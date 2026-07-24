PSIM Yogyakarta Rekrut Eks Pemain Swansea City dan Wigan Athletic Adrian Purzycki

PSIM Yogyakarta memperkuat lini tengah dengan mendatangkan Adrian Purzycki untuk menghadapi Super League 2026-2027. Gelandang asal Polandia itu membawa pengalaman panjang setelah berkarier di sejumlah kompetisi Eropa sebelum memulai petualangan di Indonesia.

Adrian Purzycki lahir di Siedlce, Polandia, pada 2 Agustus 1997. Pemain berpostrs 183 sentimeter itu berposisi sebagai gelandang bertahan, tetapi juga mampu dimainkan sebagai gelandang tengah.

Adrian Purzycki resmi gabung PSIM Yogyakarta. (Foto: X/@psimjogja_official)

1. Lama Berkarier di Inggris

Perjalanan sepakbolanya dimulai saat menimba ilmu di Inggris. Ia sempat mengembangkan kemampuannya di akademi Bedford Town, Swansea City, dan Polonia Warsaw sebelum bergabung dengan akademi Wigan Athletic pada 2013.

Adrian Purzycki menghabiskan tiga tahun bersama akademi Wigan Athletic untuk mempersiapkan diri menuju level profesional. Pengalaman itu menjadi bekal penting sebelum memulai karier seniornya di Eropa.

Debut profesional Purzycki terjadi bersama Fortuna Sittard di Belanda. Ia menjalani pertandingan pertamanya di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda pada Agustus 2016 saat menghadapi Achilles.

Setelah semusim di Belanda, Adrian Purzycki memutuskan kembali ke negara asalnya dengan bergabung bersama Miedz Legnica pada 2017. Bersama klub tersebut, ia berkembang menjadi pemain utama sekaligus membantu tim menjuarai kasta kedua Liga Polandia musim 2017-2018.