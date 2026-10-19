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Persija Jakarta Tumbang di Kandang Persita Tangerang, Rayhan Hannan Petik Pelajaran Berharga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |05:11 WIB
Persija Jakarta Tumbang di Kandang Persita Tangerang, Rayhan Hannan Petik Pelajaran Berharga
Persija Jakarta kalah di markas Persita Tangerang. (Foto: Instagram/persija)
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BANTEN Persija Jakarta harus mengakhiri catatan positifnya usai takluk tipis 2-3 dari tuan rumah Persita Tangerang. Momen pahit itu tercipta dalam laga pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium, Sabtu 17 Oktober 2026.

Pemain Persija Jakarta, Rayhan Hannan mengatakan skuad Macan Kemayoran sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil maksimal lawan Persita Tangerang. Namun, skor akhir timnya takluk dengan kedudukan 2-3.

1. Evaluasi dan Perjuangan Maksimal Tim

Hannan mengatakan timnya sudah berjuang untuk meraih tiga poin dari laga tandang tersebut. Namun, kerja keras timnya tidak membuahkan hasil manis karena Persita tampil juga begitu solid.

"Menurut saya, tim kami sudah bermain dengan baik, baik pada babak pertama maupun babak kedua. Kami kurang mampu memaksimalkan peluang yang ada," kata Hannan usai laga, dikutip Senin (19/10/2026).

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jakmania yang telah hadir pada pertandingan malam ini," tambahnya.

Kejar-Kejaran Skor Berakhir Pahit di Markas Persita Tangerang, Rayhan Hannan Janji Persija Jakarta Segera Bangkit
Kejar-Kejaran Skor Berakhir Pahit di Markas Persita Tangerang, Rayhan Hannan Janji Persija Jakarta Segera Bangkit

2. Fokus Menyongsong Laga Berikutnya

Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan timnya harus segera berbenah diri agar lebih baik lagi ke depan. Langkah tersebut tentunya agar Persija dapat kembali ke tren kemenangan.

 

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