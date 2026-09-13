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Meski Menang 2-1 atas Persib Bandung, Shin Tae-yong Belum Puas dengan Performa Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |02:01 WIB
Meski Menang 2-1 atas Persib Bandung, Shin Tae-yong Belum Puas dengan Performa Persija Jakarta
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk tetap fokus menatap kompetisi Super League 2026-2027 yang masih panjang. Meski skuadnya baru saja merengkuh kemenangan penting atas Persib Bandung, ia merasa Persija masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

Ya, Persija Jakarta sukses membungkam Persib Bandung 2-1 di pekan kedua Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 sore WIB.

Ini merupakan kemenangan pertama Persija atas Persib sejak terakhir pada 2023. Selain itu, kemenangan ini bertambah manis bagi Persija karena untuk pertama kalinya sejak tujuh tahun Macan Kemayoran menjamu Persib di Jakarta.

Dua gol kemenangan untuk Persija dicetak oleh Alexander Jeremejeff (41') dan Ivan Mamut (90+5'). Sementara, Persib hanya mampu mencetak satu gol via Balsa Sekulic (81').

1. Tanggapan Pelatih Usai Laga

Walau kemenangan ini sangat spesial, Shin tidak ingin cepat puas. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pertandingan ini menjadi awal positif untuk mengarungi musim yang masih panjang.

Shin Tae-yong di laga Persija vs Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Shin Tae-yong di laga Persija vs Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Begitu liga dimulai, kita langsung menjalani laga away melawan Borneo (peringkat 2 musim lalu) dan laga home melawan Persib Bandung (juara musim lalu). Dengan meraih kemenangan di kedua laga ini, perjalanan kita mengarungi liga ke depannya diharapkan bisa menjadi lebih lancar," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (13/9/2026).

 

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