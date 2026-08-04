Malut United Resmi Ganti Nama Jadi Java United Jelang Super League 2026-2027!

MALUT United FC memasuki babak baru dalam kancah sepakbola Indonesia yang ditandai berganti nama menjadi Java United. Langkah itu diambil sebagai babak untuk bertumbuh menjadi semakin profesional, kompetitif, dan berkelanjutan dalam waktu panjang.

Markas dan pusat operasional tim yang sebelumnya berada di Ternate, Maluku Utara, juga akan berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. PSSI telah menyetujui perubahan tersebut melalui agenda Kongres Biasa yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026.

“Keputusan perubahan nama dan markas tim telah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang semakin profesional dan berkelanjutan,” kata Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

1. Ucapan Terima Kasih kepada Masyarakat Maluku Utara

Sofyan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan seluruh masyarakat dan stakeholder sepakbola di Maluku Utara sejak Malut United FC berdiri pada 2023 hingga saat ini. Baginya, Maluku Utara tetap menjadi bagian dari perjalanan Java United.

"Perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi misi klub terhadap pengembangan sepakbola nasional,” kata Sofyan.

2. Tinggalkan Aset di Ternate

Ia menegaskan pemilik klub memutuskan mempertahankan seluruh aset yang telah dibangun di Kota Ternate, termasuk fasilitas training ground, sebagai pusat pengembangan sepakbola usia dini melalui Akademi Merah Putih. Bekerja sama dengan klub asal Portugal, SL Benfica, Akademi Merah Putih akan menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak.