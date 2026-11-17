Hasil Hong Kong Open 2026: Fajar/Fikri dan Amallia/Siti Melaju ke 16 Besar, Faathir/Devin Gugur

KOWLOON – Tim bulu tangkis Indonesia mengirimkan dua wakilnya ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026 dari total tiga pasangan yang bertanding pada hari pertama. Kedua wakil Merah Putih yang sukses mengamankan tiket ke fase berikutnya adalah pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Tiga pertandingan tersebut berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, Hong Kong pada Selasa (17/11/2026). Fajar/Fikri mengamankan tiket babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh.

Dalam pertandingan tersebut, Fajar/Fikri harus melalui tiga gim yang cukup sulit menghadapi permainan agresif duet Taiwan. Namun akhirnya, Fajar/Fikri berhasil menuntaskan laga dengan skor 21-15, 21-23, dan 21-19.

1. Tiwi/Fadia Menang Mudah, Faathir/Devin Terhenti

Pada pertandingan lainnya, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga sukses merebut kemenangan. Tiwi/Fadia berhasil menjungkalkan wakil Taiwan, Chou Yun An/Hsieh Pei Shan.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Tiwi/Fadia mampu menumbangkan duet Taiwan itu dengan cukup mudah. Hanya dalam waktu 22 menit, Tiwi/Fadia mampu memenangkan pertandingan dalam dua gim langsung dengan skor 21-6 dan 21-7.

Dua hasil ini membuat Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia lolos ke babak 16 besar Hong Kong Open 2026. Sementara itu, hasil berbeda diraih oleh ganda putra Indonesia lainnya, Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.