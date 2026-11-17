Tanpa Alwi Farhan, Tunggal Putra Indonesia Diharapkan Tampil Maksimal di Hong Kong Open 2026

Indra Wijaya berharap dua tunggal putra Indonesia akan tampil maksimal di Hong Kong Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

KEPALA pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI, Indra Wijaya, berharap Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf akan tampil maksimal di Hong Kong Open 2026. Apalagi, Alwi Farhan ditarik mundur dari turnamen tersebut.

Hong Kong Open 2026 akan berlangsung di Kai Tak Arena, Kowloon, 17-22 November. Ajang ini berlevel BWF World Tour Super 500.

1. Alwi Farhan Ditarik

Alwi ditarik mundur dari Hong Kong Open 2026. Indra mengungkapkan, pemain berusia 21 tahun itu akan kembali ke Jakarta usai tampil di Kumamoto Masters 2026 pekan lalu.

Sebab, Alwi sudah dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2026. Ajang tutup tahun tersebut akan digelar 9-13 Desember 2026 sehingga persiapan matang perlu dilakukan.

“Dia (Alwi Farhan) akan kembali ke Jakarta, refresh sebentar lalu kembali mempersiapkan diri menuju World Tour Finals pertama dia," ujar Indra dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (17/11/2026).

Indonesia pun akan menurunkan dua wakilnya di Hong Kong Open 2026 pada sektor tunggal putra. Mereka adalah Moh Zaki Ubaidillah dan Muhammad Yusuf.