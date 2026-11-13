Kata-Kata Tiwi/Fadia Lolos ke Perempatfinal Kumamoto Masters 2026

PEBULU tangkis ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, mengaku susah payah melaju ke perempatfinal Kumamoto Masters 2026. Dengan lolos ke perempatfinal, Tiwi/Fadia masih menjaga peluang juara di ajang Super 500 tersebut.

Di babak 16 besar Tiwi/Fadia mengalahkan wakil tuan rumah, Sayaka Hirota/Ayako Sakuramoto dengan skor 20-22, 21-19, dan 21-15 dalam laga yang berlangsung di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Kamis 12 November 2026 sore WIB.

1. Sukses Balas Dendam

Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas kekalahan bagi Tiwi/Fadia setelah sebelumnya takluk dari pasangan Jepang itu di China Open 2026. Siti Fadia mengaku ia dan Tiwi sempat kurang tenang di gim pertama sehingga kalah dari wakil tuan rumah tersebut.

"Di gim pertama saat poin-poin akhir kami terlalu terburu-buru. Poinnya mepet dari awal, tetapi kami kurang tenang dalam eksekusi terakhir. Di gim kedua kami lebih nothing to lose dan bisa lebih sabar," kata Fadia dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (13/11/2026).

Fadia menjelaskan kondisi pergelangan kakinya masih mengalami pembengkakan. Namun, kondisi itu tidak dihiraukannya karena fokus menampilkan performa terbaik.

"Tidak dipungkiri, pergelangan kaki saya memang ada bengkak. Namun, tadi di lapangan fokus komunikasi dan menyiapkan pola permainan saja, tidak terlalu memikirkan kondisi," katanya.

2. Lawan Ganda Putri Jepang Lagi

Hari ini, Tiwi/Siti Fadia akan turun di perempatfinal. Mereka akan dihadapkan dengan wakil Jepang lain, Ririna Haramoto/Chiharu Shida.

Ririna Haramoto/Chiharu Shida lolos ke perempatfinal lewat kemenangan meyakinkan. Menghadapi ganda putri Amerika Serikat Lauren Lam/Alisson Lee, Ririna Haramoto/Chiharu Shida menang 21-10 dan 21-12 atas sang lawan.