Langkah Mulus Duet Beda Generasi, Janice Tjen/Venus Williams Lolos ke Babak Kedua Guangzhou Open 2026

GUANGZHOU – Pasangan ganda putri Indonesia-Amerika Serikat, Janice Tjen dan Venus Williams, sukses mengamankan tempat di babak kedua Guangzhou Open 2026. Janice Tjen mengaku sangat bersyukur sekaligus gembira atas hasil positif yang mereka raih pada laga pembuka tersebut.

Kepastian melangkahnya mereka ke fase berikutnya didapatkan usai menumbangkan pasangan Ekaterine Gorgodze/Kimberley Zimmermann pada Senin 26 Oktober 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Nansha International Tennis Center, Guangzhou, China.

Janice/Venus mengunci kemenangan dua set langsung dengan skor akhir 6-0 dan 7-5. Hasil manis ini menjaga asa Janice untuk mempertahankan gelar juara ganda putri yang sebelumnya ia raih pada edisi 2025.

1. Momen Spesial

Janice mengungkapkan rasa bangganya dapat memetik hasil maksimal pada laga ini, meski ia menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri. Kemenangan tersebut terasa kian istimewa baginya karena bisa berbagi lapangan dengan sosok legenda hidup seperti Venus.

Janice Tjen bersama Venus Williams. (Foto: Instagram/janicetjen)

"Kemenangan pertama dengan Venus. Sebuah momen yang tidak pernah saya lupakan, terima kasih Venus. Belum selesai, ke babak selanjutnya," tulis Janice di laman Instagram pribadinya, dikutip Selasa (27/10/2026).