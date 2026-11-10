Kisah Hendra Setiawan Pernah Jadi Pebulu Tangkis Tertua yang Juara BWF World Tour Finals!

KISAH Hendra Setiawan, penah menjadi pebulu tangkis terus yang juara BWF World Tour Finals akan diulas Okezone. Sejak 2018, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menggelar turnamen puncak dari rangkaian BWF World Tour sepanjang tahun.

Saking eksklusifnya, peserta BWF World Tour Finals hanya delapan perwakilan di masing-masing nomor. Untuk tahun ini, BWF World Tour Finals digelar di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026. Indonesia sendiri sudah pasti diwakili empat pemain.

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan sudah pensiun. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alwi Farhan dan Jonatan Christie menjadi wakil Indonesia di nomor tunggal putra. Sementara di nomor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

1. Hendra Setiawan Pebulu Tangkis Tertua Indonesia

Terhitung dari 2018, hanya ada satu wakil Indonesia yang meraih gelar juara BWF World Tour Finals. Status itu disabet pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Saat itu di partai puncak, Ahsan/Hendra menang 24-22 dan 21-19 atas wakil Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe. Ketika menjadi juara, usia Hendra Setiawan sudah tidak muda lagi, yakni 35 tahun 112 hari.

Ia pun tercatat sebagai pebulu tangkis tertua asal Indonesia yang pernah juara BWF World Tour Finals. Status itu pun disandang Hendra Setiawan sampai sekarang.

2. Disalip Anders Skaarup Rasmussen

Hendra Setiawan bahkan pernah menyandang status sebagai pebulu tangkis tertua di dunia yang pernah juara BWF World Tour Finals. Sayangnya pada 2024, status tertua yang dipegang Hendra Setiawan disalip pebulu tangkis asal Denmark, Anders Skaarup Rasmussen.