Presiden FIM Pastikan Yamaha Tidak Disanksi Usai Absen di MotoGP Qatar 2026

Presiden FIM memastikan Yamaha tidak akan disanksi dari sisi olahraga imbas absen di MotoGP Qatar 2026 (Foto: Yamaha MotoGP)

PRESIDEN FIM, Jorge Viegas, memastikan Yamaha Motor Racing tidak akan dihukum setelah memutuskan absen di MotoGP Qatar 2026. Menurutnya, tidak ada sanksi dari sisi olahraga yang merupakan ranah Federasi Balap Motor Internasional (FIM).

Seperti diketahui, Yamaha MotoGP merilis pernyataan akan absen dari MotoGP Qatar 2026 selepas seri Qatar. Kedua tim, Monster Energy Yamaha dan Pramac Racing Yamaha, memilih mundur sesuai kebijakan perusahaan.

Langkah Yamaha itu kemudian mendapat ancaman dari Dorna Sports atau MotoGP Sports and Entertainment Group (MSEG). Sanksi bagi tim berlogo garpu tala itu bisa berupa penalti kontrak komersial hingga yang mencakup aspek olahraga.

1. Tidak Ada Regulasinya

Tapi, MSEG menyerahkan keputusan akhirnya kepada FIM untuk sanksi dari aspek keolahragaan selaku induk organisasi. Viegas lalu mengatakan, hal itu sama sekali tidak diatur dalam regulasi.

“Pernyataan pers Dorna, bukan FIM, tidak betul, karena mereka mengatakan sanksi secara olahraga akan dikenakan, yang mana sanksinya tidak ada,” ujar Viegas, dikutip dari Crash, Sabtu (14/11/2026).

“Dari FIM, kami tidak mempunya sanksi (untuk Yamaha), dan karena seorang pembalap tidak ikut balapan, bukan karena sanksi olahraga, untuk kali ini,” sambung lelaki asal Portugal itu.