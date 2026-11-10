Coach Digi Tekankan Disiplin Atlet Atletik Tangsel Menuju Porprov Banten 2026

Atlet atletik Tangsel yang akan turun di Porprov Banten 2026 diminta tidak hanya fokus latihan tetapi juga jaga kedisiplinan (Foto: Istimewa)

TANGERANG SELATAN – Pelatih kepala cabang olahraga (cabor) atletik Kota Tangerang Selatan, Digi Susandi, punya pesan kepada anak didiknya jelang Porprov VII Banten 2026. Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya dibangun dari latihan tetapi juga kedisiplinan menjaga kondisi tubuh sehari-hari.

Digi yang menangani atlet lari nomor jarak menengah dan jauh menyebutkan, para atlet Tangsel kini terus mematangkan persiapan, baik dari sisi fisik maupun mental. Nomor yang menjadi fokus pembinaannya meliputi lari 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m, hingga maraton.

1. Positif

Menurutnya, perkembangan atlet sejauh ini menunjukkan hasil positif. Bahkan, berdasarkan catatan waktu latihan, sejumlah atlet sudah mendekati standar minimal nasional.

"Perkembangannya untuk catatan waktu, segala macam, alhamdulillah bagus. Dengan kondisi latihan yang ada, catatan waktu atlet sudah mendekati minimal nasional," ungkap Digi, Selasa (10/11/2026).

2. Disiplin

Namun, bagi Digi, kemampuan fisik saja tidak cukup untuk menghasilkan atlet berprestasi. Kedisiplinan dalam menjaga pola makan dan waktu istirahat juga menjadi perhatian utama, terlebih sebagian besar atlet yang dibinanya masih berstatus pelajar SMP dan SMA.

Digi menjelaskan, latihan yang dijalani berlangsung pada pagi dan sore hari. Karena itu, kebiasaan atlet di luar jam latihan turut memengaruhi kondisi fisik dan performa mereka saat berlatih.

"Kami kontrol atletnya, karena anak-anak ini banyak yang masih SMA. Jadi tidurnya, makannya, kami kontrol semuanya. Kalau pagi latihannya tidak maksimal, bisa jadi istirahat dan makannya kurang baik," jelasnya.

Bahkan, para pelatih turut mengingatkan atlet agar membatasi penggunaan telepon genggam pada malam hari dan tidak mengorbankan waktu istirahat. Kedisiplinan tersebut menjadi bagian dari pembinaan yang diterapkan selama persiapan menuju Porprov.

Menariknya, pembinaan atletik Tangsel tidak hanya berorientasi pada kompetisi tahun ini. Digi menyebutkan, komposisi atlet saat ini berasal dari berbagai jenjang usia, mulai dari pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa.