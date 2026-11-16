Kisah Manis Ganda Putri Cantik Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, Tuntaskan Dendam dan Akhiri Paceklik Gelar 2 Tahun di Kumamoto Masters 2026

KUMAMOTO – Ganda putri cantik andalan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, akhirnya berhasil memutus rantai puasa gelar mereka di musim kompetisi 2026 usai berjaya di hadapan publik sendiri. Bertanding pada partai puncak Kumamoto Masters Japan 2026 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Minggu 15 November 2026, pasangan unggulan ketiga ini tampil solid dengan menundukkan rekan senegaranya, Ririna Hiramoto/Chiharu Shida, lewat skor 21-19, 21-15 dalam durasi 50 menit.

Berdasarkan laporan resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), trofi turnamen level Super 500 ini menjadi gelar perdana bagi Iwanaga/Nakanishi sejak terakhir kali menaiki podium tertinggi pada ajang Denmark Open 2024. Kemenangan manis di rumah sendiri ini sekaligus menjadi modal kepercayaan diri yang sangat krusial setelah mereka juga dipastikan mengamankan tiket menuju BWF World Tour Finals 2026.

1. Penebusan Luka Edisi Tahun Lalu

Keberhasilan naik podium utama di Kumamoto terasa begitu emosional karena menjadi ajang penebusan kegagalan pahit mereka pada edisi sebelumnya. Pada final Kumamoto Masters Japan 2025 lalu, Iwanaga/Nakanishi harus rela memendam kekecewaan usai takluk secara dramatis dua gim langsung (20-22, 19-21) dari wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.

Perasaan lega dan haru pun tidak bisa disembunyikan oleh Kie Nakanishi seusai memastikan poin kemenangan di hadapan para pendukungnya.

Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. (Foto: Instagram/badminton_baj)

"Tahun lalu kami kalah di babak final, dan kami belum pernah meraih gelar juara dalam dua tahun terakhir, jadi kami sangat senang akhirnya bisa memenangkan turnamen lagi setelah sekian lama," jelas Nakanishi, dikutip dari laman resmi BWF, Senin (16/11/2026).

Di sisi lain, sang lawan di partai final, Chiharu Shida, tetap mengambil sisi positif meski harus puas finis sebagai runner-up. Ia mengungkapkan bahwa duetnya bersama Ririna Hiramoto sejatinya baru terbentuk sekitar satu bulan terakhir, namun progres yang ditunjukkan partner barunya dalam lima laga terakhir dinilai sangat menjanjikan.