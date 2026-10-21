Perasaan An Se Young Usai Lampaui Rekor Legenda Bulu Tangkis Indonesia Susy Susanti

ODENSE – Tunggal putri Korea Selatan, An Se Young, resmi menobatkan dirinya sebagai pemain paling berprestasi sepanjang sejarah bulu tangkis nomor tunggal putri. Capaian manis tersebut diraih usai mengamankan gelar internasional ke-47 miliknya di ajang Denmark Open 2026.

Dalam laga final yang berlangsung sengit di Odense pada Minggu 18 Oktober 2026, peraih emas Asian Games 2026 ini sukses menundukkan perlawanan wakil Jepang, Akane Yamaguchi, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-23, 21-14, dan 21-18.

Kemenangan ini membawa An Se Young melampaui torehan rekor milik legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti. Susy sebelumnya mengoleksi 46 gelar internasional sebelum memutuskan gantung raket pada tahun 1997.

Terkait statistik ini, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menjelaskan bahwa perhitungan gelar tersebut didasarkan pada pendataan sejak 1989, dengan mengecualikan turnamen tingkat regional.

1. Fokus Satu demi Satu Pertandingan

Kendati berhasil mengukir rekor baru yang fantastis, pebulu tangkis berusia 24 tahun tersebut mengaku enggan terlalu terbeban oleh angka dan statistik.

An Se Young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

An Se Young menegaskan bahwa fokus utamanya senantiasa tertuju pada penampilannya di atas lapangan dalam setiap laga yang dilakoni. Ia pun akan berusaha untuk terus tampil baik demi bisa menjaga posisi peringkat satu dunia yang sejauh ini telah terjaga selama 105 pekan beruntun.

"Saya ingin mencetak banyak sejarah dan memecahkan rekor, tetapi fokus saya adalah menjalani pertandingan satu demi satu," ungkap An Se Young, dikutip dari New Straits Times, Rabu (21/10/2026).