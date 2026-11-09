Borong 5 Gelar, PB Djarum Tak Terbendung di Superliga Junior 2026

PB Djarum tampil dominan dan sukses merebut status juara umum MilkLife Superliga Junior 2026. Klub asal Kudus, Jawa Tengah, itu memborong lima gelar juara dari delapan kategori yang dipertandingkan.

Kepastian tersebut didapat setelah rangkaian pertandingan final yang berlangsung di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Minggu 8 November 2026. Lima gelar yang diraih PB Djarum berasal dari kategori U-15 Putri, U-17 Putra, U-17 Putri, U-19 Putra, dan U-19 Putri.

1. Sejarah

Pencapaian ini sekaligus mengukir sejarah tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak MilkLife Superliga Junior bergulir pada 2016, sebuah klub berhasil menjadi juara di lima kategori dalam satu penyelenggaraan.

Team Manager PB Djarum, Fung Permadi, mengapresiasi perjuangan para pemain yang telah menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan latihan intensif yang selama ini dijalani para atlet.

Meski demikian, Fung mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat berpuas diri. Evaluasi tetap akan dilakukan sebagai bekal menghadapi berbagai kejuaraan berikutnya.

“Saya melihat para pemain tampil maksimal sehingga mendapatkan hasil terbaik. Namun, tidak hanya merayakan, kami juga akan tetap melakukan evaluasi agar ke depannya bisa lebih baik lagi,” ucap Fung.

“Saya juga berharap pada penyelenggaraan MilkLife Superliga Junior berikutnya lebih banyak dukungan dari berbagai pihak agar lebih banyak tim-tim asing yang lebih kuat datang ke event ini sehingga turnamen ini semakin kompetitif,” imbuhnya.

2. Kawinkan Piala Liem Swie King dan Susy Susanti

Dominasi PB Djarum semakin lengkap setelah tim U-19 putra dan putri sama-sama keluar sebagai juara. Hasil tersebut membuat mereka sukses mengawinkan Piala Liem Swie King dan Piala Susy Susanti.

Di final U-19 putra, PB Djarum berhasil menundukkan perlawanan PB Jaya Raya Jakarta dengan skor 3-1. Tunggal pertama Radithya Bayu Wardana membuka keunggulan setelah mengalahkan Maharishiel Timotius Gain melalui pertarungan dua gim langsung 15-9 dan 17-15.

PB Djarum kemudian menggandakan keunggulan melalui pasangan ganda Anju Siahaan/Muhammad Rizki Mubarrok. Namun, Jaya Raya Jakarta sempat memperkecil ketertinggalan lewat kemenangan Nazwan Abdillah atas Yudha Rendra Wijaya dengan skor 9-15, 15-3, dan 15-9.

Gelar juara akhirnya dipastikan pasangan Faizal Pangestu/Raihan Daffa Edsel Pramono. Mereka mengalahkan ganda Jaya Raya Jakarta, Akmal Nurrahman/Revand Harianto, melalui pertarungan tiga gim dengan skor 16-14, 11-15, dan 15-10.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperpanjang dominasi PB Djarum di kategori U-19 putra. Mereka sukses mempertahankan gelar juara yang telah diraih secara beruntun sejak 2017.

Radithya Bayu Wardana menyebut kekompakan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan timnya. Dukungan antarpemain tetap terjaga, termasuk ketika salah satu anggota tim gagal menyumbangkan kemenangan.

“Kunci kemenangan kami di pertandingan final tadi adalah kekompakan tim yang sudah lama terjalin baik di dalam maupun luar lapangan,” kata Radithya.

“Jadi, kami terus saling support bahkan jika salah satu pemain tidak berhasil meraih kemenangan. Saya juga bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tim U-19 putra PB Djarum yang mampu mempertahankan Piala Liem Swie King untuk enam kali beruntun,” sambungnya.

Sementara itu, tim U-19 putri PB Djarum tampil tak kalah impresif saat menghadapi C.Y. Foundation Badminton dari China Taipei. Mereka memastikan gelar juara setelah menyapu bersih tiga partai dengan kemenangan 3-0.

Tiga kemenangan tersebut disumbangkan tunggal Hani Miftasari, ganda Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri, serta tunggal Christabel Calista Purwanto. Hasil ini memastikan Piala Susy Susanti kembali menjadi milik PB Djarum.

Christabel mengaku bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan di partai final. Kepercayaan diri menjadi salah satu modal penting, terlebih PB Djarum sudah sempat bertemu dengan wakil China Taipei tersebut pada fase penyisihan grup.

“Puji Tuhan pertandingan final berjalan sesuai dengan harapan kami karena pemain-pemain yang turun bertanding mendapatkan kemenangan. Saya sendiri tadi memang penuh percaya diri sejak awal, karena sebelum giliran saya bertanding, tim sudah unggul 2-0,” kata Calista.

“Selain itu, kami juga sudah bertemu dengan China Taipei di babak penyisihan grup dan cukup mengetahui permainan mereka, baik kelebihan maupun kekurangan mereka. Saya senang sekali karena Piala Susy Susanti akhirnya bisa kembali ke pelukan kami,” tandasnya.

Tak hanya berjaya di kelompok U-19, PB Djarum juga menunjukkan dominasinya pada kategori U-17 putra dan putri. Mereka sukses merebut kembali Piala Haryanto Arbi dan Piala Yuni Kartika yang sempat lepas pada penyelenggaraan tahun lalu.

Tim U-17 putri menjadi yang pertama memastikan gelar setelah mengalahkan Mutiara Cardinal Bandung. Kemenangan PB Djarum ditentukan melalui penampilan apik Alysa Mukti Salsabiela di nomor tunggal, pasangan Aqelatul Amaliyah Rahma/Wilia Renasya di sektor ganda, serta Kalia Rahmadani sebagai tunggal kedua.

Alysa mengaku lega karena timnya berhasil membayar kegagalan pada final Superliga Junior tahun lalu. Meski sudah mencapai target menjadi juara, dia mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap menjaga semangat berlatih.

“Saya bersyukur kerja keras bersama kami akhirnya membuahkan hasil maksimal. Target kami dari awal memang menjadi juara dan membayar lunas kegagalan di final Superliga Junior tahun lalu. Meski berhasil menjadi juara, kami tidak boleh cepat puas dan tetap berlatih keras karena mempertahankan gelar juara lebih sulit dari ketika mampu menggapainya,” tutur Alysa.