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2 Aksi Mulia Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Nomor 1 Bangun Masjid di NTB

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:51 WIB
2 Aksi Mulia Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Nomor 1 Bangun Masjid di NTB
Berikut dua aksi mulia pebulu tangkis Jonatan Christie (Foto: PBSI)
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BERIKUT dua aksi mulia pebulu tangkis Jonatan Christie. Salah satunya bangun masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Belum lama ini, Jonatan melakukan aksi terpuji dengan mendonasikan semua bonus yang diperolehnya di Asian Games 2026. Tapi, ini bukan kali pertama sang pebulu tangkis melakukan aksi terpuji.

Lantas, apa saja dua aksi mulia yang dilakukan Jonatan Christie? Simak ulasan berikut ini.

2 Aksi Mulia Pebulu Tangkis Jonatan Christie

1. Bangun Masjid di Lombok

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Sebelum 2026, Jonatan pernah mendonasikan bonus yang diraihnya di Asian Games 2018. Ketika itu, ia menyumbangkan setengah dari total hadiah yang diperolehnya untuk korban bencana gempa di Lombok.

Uang donasi dari Jonatan itu lantas dipakai untuk membangun sejumlah fasilitas umum yang rusak seperti sekolah dan masjid. Nilainya diperkirakan mencapai Rp900 juta.

Aksi Jonatan itu menuai pujian. Apalagi, ketika itu, namanya bisa dibilang baru saja naik setelah meraih medali emas di Asian Games 2018 nomor perorangan.

 

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